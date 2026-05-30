◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人・松本剛外野手（３２）が古巣へ恩返しの一打を放った。敵地・日本ハム戦に「９番・左翼」で出場。１点リードの６回２死三塁。昨年まで同僚だった達から自身４戦ぶりとなる右前適時打を放った。先発した井上は５回３安打２失点で４勝目。田中瑛、船迫、大勢、マルティネスが無失点でつないだ。チームは先制した試合では９連勝で貯金を２