◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・大関友久投手が、チーム今季初完投を１安打完封で飾り、３月３１日の楽天戦（楽天モバイル）以来の今季２勝目を挙げた。６日の西武戦（ベルーナドーム）から中２２日。「不安も結構ありましたね。久しぶりの登板でもありましたし」と話したが、そんなことを感じさせない１１２球の快投だった。初回からテンポよく３者凡