◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ０―１阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）阪神・高橋は追い込まれても動じなかった。１点のリードを守りながら、２四球で招いた８回２死一、三塁のピンチだ。打席にはパ打率トップの小川。２球で追い込み、外角低めへ直球投げ込んだ。ボールとなったが、１５１キロはこの試合の最速。最後はツーシームで二ゴロに仕留めた。８回を２安打無失点で６勝目。「残っている力を全部出して、腕を振