◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）広島は、わずか１安打で完封負けを食らい、球団ワーストタイの交流戦開幕４連敗。借金１０は今季ワーストで、５月中に２ケタに達したのは２０１２年以来。敵地のソフトバンク戦で勝ったのは１８年６月１７日が最後で、２１年６月９日から１分けを挟み８連敗となった。小園を４試合ぶり、ファビアンを昇格即先発起用したが不発。３、４月