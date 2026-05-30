◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）沈みそうだった井上竜が、力強く動き始めた。セ・リーグ最下位の中日が、交流戦で１２球団唯一の４連勝発進。同開幕４連勝は球団タイで、今季最長に並ぶ４連勝で５位・広島に０・５差と迫った。井上監督は「スタメンを固定してるわけじゃないけど、選手それぞれが、いい仕事をしてくれてる」と満足そうだった。有言実行の“大型連勝”だ。