卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第１０回は、女子の日本生命レッドエルフをピックアップ。１０日閉幕の世界卓球団体戦に初出場した１８歳の新鋭・面手凛（めんで・りん）は、今春、入社し先輩の早田ひな（２５）らの背中を追う。岡山・山陽学園高３年時から挑戦するシニアの世界ツアー２季目での飛躍と来季はＴリーグで「勝ち越し」を目標に掲げた。初の世界卓球から帰った１８