お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす31日、6月7日放送回に、番組史上初となる2週連続にわたって同一カップルが登場する。【新婚さん】27年前に奇跡の初対面…スタジオ騒然となる証拠映像（左が夫、右が妻）55年にわたる『新婚さんいらっしゃい！』の歴史において、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」するこ