【ジュネーブ共同】世界貿易機関（WTO）で27、29の両日、日本の貿易政策に関する審査会合が開かれた。日本政府によると、各国からは高市政権の成長戦略や経済安全保障政策への関心が示された。日本からは、WTOのルールに沿った取り組みを進めていると説明。今後もWTO改革などの議論に積極的に関与していく意向を表明した。貿易政策審査は加盟国・地域を対象に行っており、日本については3年に1度実施している。前回は2023年3