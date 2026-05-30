【ジュネーブ共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り、世界保健機関（WHO）当局者は29日の記者会見で、感染者が確認されているコンゴや隣国ウガンダとの渡航を制限する動きが各地で出ていることを念頭に「渡航や貿易に制限を課すことは推奨しない」との見解を改めて表明した。渡航に関しては米国が、過去21日以内にコンゴなどに滞在していた外国人の米入国を禁止する措置を取っている。ANSA通信