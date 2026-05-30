Aぇ！groupの末澤誠也（31）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。10代よりも30代の方が「楽しい」と思う理由を明かした。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。ゲストとして登場した末澤は、番組冒頭にMCの上田晋也から現在の年齢を問われ「僕、31歳です」と回答。上田から「10代より30代になって、さらに楽しいなと思ったりす