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ＮＹ各市場４時台ダウ平均は３３１ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間15:15）（日本時間04:15） ダウ平均51000.10（+331.13+0.65%） ナスダック26967.13（+49.66+0.18%） CME日経平均先物66185（大証終比：-285-0.43%） 欧州株式29日終値 英FT100 10409.28（-16.68-0.16%） 独DAX 25104.70（+12.45+0.05%） 仏CAC40 8183.34（-5.53-0.07%） 米国債利回り