【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は29日、パキスタンのダール副首相兼外相とワシントンで会談し、イランとの戦闘終結に向けたパキスタンの仲介努力に謝意を示した。双方は安全保障上の協力を強化することで一致した。国務省のピゴット報道官が発表した。ルビオ氏は、パキスタン南西部バルチスタン州で今月起きた爆発の犠牲者に哀悼の意を示した。この爆発では州の分離独立を求める反政府武装勢力「バルチ解放軍（BLA）」が