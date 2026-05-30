千葉大のキャンパスで放し飼いされているヤギ＝11日、千葉市千葉大が千葉市のキャンパスの緑地に雄の子ヤギ4匹を放し、雑草を食べさせる取り組みを始めた。青々とした草をのびやかに、むしゃむしゃと食べる愛らしい姿に、授業へ向かう学生や近隣住民が癒やされている。大学によるとヤギが放し飼いされているのは産学・地域連携拠点として整備予定の2万平方メートルを超える敷地。昨年度から学生らのブタクサなどアレルギー対策