日本テレビでは、6月6日（土）午後4時30分〜5時に、「news every.特別版 カラフルLife」を生放送する（※関東地域ほかで放送）。この番組は、日本テレビにて5月30日（土）〜6月7日（日）に実施しているキャンペーン「Good For the Planet ウィーク（グップラ）」の一環として実施するもので、世界的に性的マイノリティーの人権について考える「プライド月間」とされる6月に、性的マイノリティーのおかれた現状をふまえ、「ミンナ