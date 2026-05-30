サッカー日本代表GK鈴木彩艶は壮行試合アイスランド戦をW杯1次リーグで対戦する仮想オランダ、スウェーデンと位置づけた。W杯欧州予選はD組でフランス、ウクライナに次ぐ3位に終わったアイスランドだが、身長1メートル90超の選手が多くセットプレーやパワープレーは日本にとって脅威。守護神は「欧州の相手を仮想できる。大きい選手に対してどう戦うか確認したい。GKとしてできることはクロスやシュートに対する準備」とイメー