宇都宮競輪場のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」が開幕する。注目は12Rだ。ライン構成は吉田―真杉の関東勢、寺崎―南―村上の近畿勢、菅田―渡部の北勢、そして松本―荒井の4分戦。積極的に出るのは脚質的にもライン3車の寺崎が有力。今年の充実ぶりで上回る吉田がこの動きを見極めて巻き返し、地元真杉が差す流れとみた。もつれると菅田が浮上。＜1＞真杉匠前回は悪かった。体調は良くなってきたけど中3日なので…。吉