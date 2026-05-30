男子ルーキーシリーズはアクシデントが相次いだ。9Rは5人が落車棄権。3連勝式は不成立となった。2日目以降はアクシデントがないことを祈りたい。【3R】篠原が「村田君は大学（中央大）の後輩。敵で戦ったこともあるし、2月の前橋で優勝させてもらいましたよ」と笑顔。初日は捲りに回った村田が果敢に攻めれば逆転も。＜3＞―＜7＞＝＜1＞＜2＞＜5＞。【6R】初日4着の鈴木が「位置取りをミス。凄く走りやすかったし、最後は伸