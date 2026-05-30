千葉市内で合宿中のサッカー日本代表は29日、MF久保建英（24）ら新たに10人が合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手がそろった。久保はW杯メンバーから外れたMF南野拓実（31）の背番号「8」を継承した思いを吐露。愛読する人気漫画「ONEPIECE」（集英社）と日本代表のコラボに高揚感を高め、2度目のW杯での主人公級の活躍を思い描いた。「世界中で人気。ワンピースの名に恥じないような活躍ができたら」。1月に