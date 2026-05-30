ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は5日目を迎える。「超イイ値」担当の岡田光広記者は山田康二（38＝佐賀）に期待した。序盤は4着2本と低迷していた山田だったが、3日目からは1→2→1着と立て直しに成功した。特筆すべきは4日目3R。チルト3度の菅を外に出しての4カド戦。大外から捲っていった菅と、内の篠崎に挟まれる最悪の展開から“変わり全速”ならぬ“変わり捲り差し”で外を握っていった菅の懐