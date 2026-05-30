贈呈式で青の麦わら帽子を受け取ったサッカー日本代表のMF遠藤は「僕らも麦わらの一味としてW杯を戦って、日本のファンの皆さんを“新世界”に連れていきます」と「ONEPIECE」の内容になぞらえて決意を述べた。25日発売の「週刊少年ジャンプ」で、サッカーボールを手にしたルフィが表紙を飾る豪華コラボが実現。作者・尾田栄一郎氏が「おれたちの最高地点へ！！」と記したメッセージが添えられ、売り上げは好調だという。