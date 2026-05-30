ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は5日目、勝負の準優を迎える。注目は10Rだ。内枠に陣取る河合VS山田の同期対決がメイン。F持ちながらスタートも頑張っている河合がインから先マイを果たす。山田は外を止めて早差し勝負。両者に割って入るならピット離れもいい定松。大会連覇を目指す佐藤も外せない。西岡、浜野谷は展開次第か。＜1＞河合佑樹足的には押し感やターンがいい。行き足もしっかりしてい