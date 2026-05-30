サッカー日本代表MF堂安が10番の誇りと覚悟を示した。W杯の背番号が決まり「代表に入った時から“（W杯で）10番をつけたい”と話してきたので、かなえられた自分を褒めたい」と喜んだ。前回22年は「8」で臨み、ドイツとスペインから得点を挙げたが、決勝トーナメント1回戦敗退の悔しさがある。「責任感は前回大会とは比べものにならないものがある。堂安律という選手を存分に表現できるようにしたい」と決意を語った。