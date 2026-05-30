夏の外出に持っておきたい、保冷剤やクールネックバンドなどの“ひんやりグッズ”。バッグの中でも冷たさをなるべくキープできたら、暑い日のおでかけが少し快適になりそうです。そんなシーンに頼れるのが、【3COINS（スリーコインズ）】の新作「保冷仕切り付きトートバッグ」。涼しげな見た目と実用性を、実際にチェックしてみます。 冷感グッズを持ち歩ける、夏の頼れるバッグ 【3COINS