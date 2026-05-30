世界的な移籍情報サイト『Transfermarkt』がこの程、ブンデスリーガに所属する一部選手の市場価値を改定した。２年目のドイツで無双したマインツのMF佐野海舟は、なんと2500万ユーロ（約46億円）から4000万ユーロ（約74億円）の大幅アップ。3000万ユーロの久保建英を大きく上回り、日本人選手の１位、アジア人でも堂々のトップに躍り出た。歴代日本人選手の中でも、久保の6000万ユーロ、三笘薫の5000万ユーロに続く３番目と