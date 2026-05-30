女優の綾瀬はるか（41）が29日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。コンビニエンスストア「ローソン」の人気商品「からあげクン」のお気に入りの味を明かした。今回は「中華・洋食・ラーメンの一流シェフがいつもの食材にあるものを加えるだけで高級店の味に大変身の8連発」と題して放送された。その中で親子丼の鶏肉を「からあげクン（レギュラー）」で代用することが紹