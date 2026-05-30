現金やクレジットカードを入れる財布。かつては“持っていて当たり前”だったが、現在は財布を持たないライフスタイル、いわゆる「財布キャンセル界隈」が広がっているという。昭和・平成・令和で変化してきた“財布の存在意義”を追った。（清談社真島加代）キャッシュレス決済比率は約6割進む“財布のミニマル化”経済産業省の調査（*1）によると、2025年の日本におけるキャッシュレス決済比率は58％を記録した。決済手段の