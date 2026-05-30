春物から夏物へと本格的に衣替えする前にチェックしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】の洋服収納ボックス。半透明の素材で収納した中身が見えやすく、次の衣替えの際に確認する手間を軽減できる優秀アイテムなんです。今回はそんな3COINSの収納ボックスをサイズ別に比較しながらご紹介。いつも衣替えがスムーズに終わらないという人の強い味方になってくれるかも！ 半透明で中身が見えやすい収納バッグ