６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に向け、千葉県内で合宿中の日本代表が２９日、練習を一部のみ公開した。先週末まで所属クラブで欧州リーグ戦に出場していたＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝ら１０人がこの日から合流し、Ｗ杯壮行試合のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に臨む２６人が集結した。負傷で代表選外となった南野拓実（３１）＝モナコ＝の背番「８」を継承した久保は自身２度目の大舞台で躍動すると