３月に再選し、７期目を迎えた日本相撲協会の八角理事長（６２）＝元横綱・北勝海＝が２９日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。２０２８年６月に６５歳の誕生日を迎え、日本相撲協会を定年となるため、理事としては最後の任期（同年３月の春場所後まで）に、力士ら協会員の待遇改善に取り組むことを約束。東京・両国国技館の“レジェンド化”、新弟子発掘や暴力根絶に向けた決意も語った。（取材・構成＝林直史、