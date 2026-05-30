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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は２７５ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均50944.23（+275.26+0.54%） ナスダック26930.84（+13.37+0.05%） CME日経平均先物66170（大証終比：-300-0.45%） 欧州株式29日終値 英FT100 10409.28（-16.68-0.16%） 独DAX 25104.70（+12.45+0.05%） 仏CAC40 8183.34（-5.53-0.07%） 米国債利回り