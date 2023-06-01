◇欧州CL決勝戦パリSG―アーセナル（2026年5月30日ハンガリー・ブダペスト）欧州CLは30日（日本時間31日）にブダペストで決勝が行われ、攻撃力を生かして2連覇を目指すパリSGと、堅守を武器に初優勝とプレミアリーグとの2冠を狙うアーセナルが対戦する。パリSGはクバラツヘリアらが軸となる破壊的な攻撃と粘り強さが融合。アーセナルは1次リーグから無敗で14試合6失点という組織的な守備を軸に挑む。