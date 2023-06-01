加工食品のパッケージに記載されている「原料原産地表示」について学べる消費者庁のユーチューブ動画が、じわじわと再生回数を伸ばしている。人気声優の田村ゆかりさんを起用した4分ほどのアニメで、公開から約4カ月で7万回超に。若者へのアピールが狙いで、反響次第では続編を検討するという。消費者庁の公式チャンネルで公開された動画のタイトルは「加工食品に書いてある『原料原産地表示』ってなに？」。田村さんが演じる