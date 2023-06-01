長期金利が上昇傾向にあることを踏まえ、メガバンク3行が来月の住宅ローンの固定金利をそろって引き上げます。三井住友銀行は、6月から適用される10年固定型住宅ローンの最優遇金利を0.25％引き上げ3.5％にします。三菱UFJ銀行は3.27％（0.12％引き上げ）、みずほ銀行はそれぞれ3.25％（0.3％引き上げ）にします。3行とも3％を超え発足以降で最高水準となります。住宅ローン金利を設定する際の目安となる長期金利が、高い水準にと