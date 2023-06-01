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ＮＹ各市場２時台ダウ平均は３２４ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03） ダウ平均50993.83（+324.86+0.64%） ナスダック26996.33（+78.86+0.29%） CME日経平均先物66250（大証終比：-220-0.33%） 欧州株式29日終値 英FT100 10409.28（-16.68-0.16%） 独DAX 25104.70（+12.45+0.05%） 仏CAC40 8183.34（-5.53-0.07%） 米国債利回り