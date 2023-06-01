中東情勢などにらむ＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場はまちまち。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比１６．６８ポイント安の１万０４０９．２８ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比５．５３ポイント安の８１８３．３４ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比１２．４５ポイント高の２万５１０４．７０ポイントと なっている。 トランプ米大統領がイランとの和平に向け