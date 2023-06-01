30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万6250円と急落。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては79.5円安。出来高は8659枚となっている。 TOPIX先物期近は3945.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66250