ルーマニア政府は29日、ロシアのドローンがウクライナとの国境近くの都市に墜落したと発表しました。これにより2人がケガをしたということです。ルーマニア国防省は29日、ウクライナとの国境に近いルーマニア南東部の都市ガラツにロシア製のドローンが侵入したと発表しました。ドローンは集合住宅の屋上に墜落し、2人がケガをしたということです。ロイター通信によりますと、ルーマニア領内へのドローンの侵入はこれまでに何度かあ