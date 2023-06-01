ローマは29日、スポーツディレクター（SD）を務めるフレデリック・マッサーラ氏との契約を双方合意のもとで解消したことを発表した。2011年にマネージャー職でローマに加入した現在57歳のマッサーラ氏。その後、2016−17シーズンと2018−19シーズンの短期間でSD職を務めた。その後、2019年に一度クラブを離れ、ミランとレンヌで同職を歴任し、昨年6月に帰還。今シーズンはシニアアドバイザーであるクラウディオ・ラニエリ氏