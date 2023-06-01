アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの戦闘終結に関する「覚書」を承認するかについて「今から会議を開き、最終判断を下す」と明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、アメリカとイランの停戦を60日間延長して、その間に核問題を協議する覚書を承認するかについて、「今から会議を開き最終判断を下す」と表明しました。投稿では合意の条件として、イランが核兵器を保有しないことや、ホルムズ海峡を直ちに開放し、