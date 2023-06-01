EU＝ヨーロッパ連合が汚職などを理由に凍結していたハンガリーへのおよそ3兆円の補助金について、凍結を解除すると発表しました。新首相のマジャル氏が汚職対策を進めていることなどを理由にあげています。EUフォンデアライエン委員長「（ハンガリー政府は）経済回復を後押しし、汚職と闘い、法の支配を回復するために取り組んでいます」EUのフォンデアライエン委員長は29日、ハンガリーのマジャル首相と会談し、前のオルバン政