「チャットGPT」の開発企業オープンAIは29日、日本のサイバーセキュリティーを支援していく取り組み「日本サイバー・アクションプラン」を発表しました。その狙いについて、経営幹部が日本テレビのインタビューに答えました。オープンAIジェイソン・クォンCSO「日本は最重要な国の一つであり、長期的なパートナーになるための取り組みだ。日本はアジア太平洋地域のリーダーであり、このテクノロジー（高性能AI）は力強いテクノロ