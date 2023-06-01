バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑が新天地に選んだのはトルコだった。イタリア３季目の昨季は強豪のノバラでプレー。プレーオフは準決勝でコネリアーノに敗れるも、得点源の１人として世界最高峰リーグで存在感を示した。今後の去就が注目されていた中で、所属事務所は２９日に強豪・エジザージュバシュへの移籍を発表した。トルコはイタリアと並ぶ世界最高峰リーグの一つ。世界クラブ選手権の優勝経験を持つチーム