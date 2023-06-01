ＮＹ各市場１時台ダウ平均は３８２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均51051.13（+382.16+0.75%） ナスダック26992.51（+75.04+0.28%） CME日経平均先物66230（大証終比：-240-0.36%） 欧州株式29日GMT16:02 英FT100 10409.28（-16.68-0.16%） 独DAX 25104.70（+12.45+0.05%） 仏CAC40 8183.34（-5.53-0.07%） 米国債利