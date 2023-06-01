29日、愛知県名古屋市で、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡しました。バスは数百メートル離れた住宅などに突っ込んでいて、警察は運転していた85歳の男性から事情を聞いています。警察などによりますと、29日午後5時半すぎ、名古屋市南区の桜本町交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた大石有記さんら男女2人がマイクロバスにはねられました。大石さんらは病院に運ばれましたが死亡が確認されました。バスは、現場から東におよ