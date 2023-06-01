◇ア・リーグブルージェイズ2−1オリオールズ（2026年5月28日ボルチモア）ブルージェイズの岡本は3試合連続死球もあり、攻守に元気がなかった。1―1の8回は1死満塁の勝ち越し機で打席に立ったが、追い込まれてから外角のスイーパーを振らされて三振。連続試合安打は4で止まり、三塁守備でも初回に失策を犯した。27日のマーリンズ戦では19試合、78打席ぶりの本塁打を放ち、一時の深刻な打撃不振は脱しつつある。デービ