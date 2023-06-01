◇ア・リーグホワイトソックス6―2ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックス・西田は25日にメジャー初昇格してから先発出場した2試合で安打を放っていたが、当たりが止まった。「8番・右翼」で出場したが、2打数無安打。6回に代打を出され、悔しい途中交代となった。「できるだけ塁に出たい」と意気込んでいたものの、2回1死三塁ではぼてぼての遊撃へのゴロを放って三塁走者が本塁でタッチアウト。味方が4点を挙