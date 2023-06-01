◇ナ・リーグカブス7−2パイレーツ（2026年5月28日ピッツバーグ）カブス・鈴木は2安打2打点で、チームの10連敗後の2連勝に貢献した。「どんな状況でも、泥くさく勝っていくってことが、チームの状況を良くする」と振り返った。4回に昨季サイ・ヤング賞右腕のスキーンズから左前に決勝の先制適時打を放ち、15日以来の打点。6回1死一、三塁では、全力疾走で遊ゴロ併殺を逃れて複数打点を記録した。8回には左前打も放ち「な