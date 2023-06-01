◇ア・リーグホワイトソックス6―2ツインズ（2026年5月28日シカゴ）見逃せばワンバウンドになっていたかもしれない。5―0の4回1死二塁。ホワイトソックス・村上はカウント2―2から、右腕モリスの真ん中低めへのスイーパーを軽打。ふらふらっと上がった小飛球は遊撃手と左翼手の間に落ちた。相手守備陣がもたつく間に二塁走者は生還し、村上は一気に二塁到達。珍しい「遊撃二塁打」でのダメ押し適時打で41打点として、レ