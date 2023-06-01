大リーグ機構（MLB）が28日（日本時間29日）、選手会との新労使協定締結に向けた交渉で、選手の報酬総額に上限を定める「サラリーキャップ」導入を提案した。選手会は声明で「代償を払わされるのは過去、現在、未来の選手だ」と反発。交渉は難航を極めそうだ。現行の労使協定は12月1日で失効する。AP通信によると、MLBは27年シーズンの年俸総額の上限を2億4530万ドル（約390億円）に設定するなどの案を提示。大谷らのドジャー