ドジャースはロサンゼルスで試合のない休養日を過ごし、29日（日本時間30日）からナ・リーグ東地区の強豪フィリーズとの3連戦を含む10連戦がスタートする。フ軍とは昨秋の地区シリーズ以来の対戦でロブレスキ、佐々木、山本の順で先発予定。メジャー通算300号まであと11本の「打者・大谷」は、9号先頭弾を記録した27日の試合後に打撃について「ちょっとずつ上がってきている。角度がつけば」と語っており、“好相性の6月”に向